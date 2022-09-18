محافظ البنك المركزي: تونس تتوقع التوصل لاتفاق مع صندوق النقد خلال أسابيع

قال محافظ البنك المركزي التونسي، اليوم الأحد، إن بلاده تتوقع التوصل لاتفاق في الأسابيع المقبلة مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين ملياري دولار و4 مليارات دولار على ثلاث سنوات.

تحاول تونس التي تواجه أسوأ أزماتها المالية الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي.

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ومن جراء الأزمة تشهد البلاد منذ أشهر نقصا حادا في سلع أساسية عدة يترافق مع تضخّم تخطّت نسبته 8%.

وتضاعف عجز ميزان الطاقة إلى 6 مليارات دينار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 هذا العام مقابل 2.9 مليار دينار العام الماضي، مدفوعا بتأثير الحرب في أوكرانيا.