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محافظ "المركزي": التضخم في السعودية ضمن المستويات المعقولة
قال إن الدول العربية ليست بمعزل عن آثار التحديات الاقتصاديات
أكد محافظ البنك المركزي السعودي، الدكتور فهد المبارك، أن مستويات التضخم في المملكة لا تزال ضمن مستويات معقولة.
وقال خلال اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في الرياض اليوم، إن التوترات الجيوسياسية في أوروبا أدت إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2%.
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وأضاف "الدول العربية ليست بمعزل عن آثار التحديات الاقتصاديات، ولابد من دراسة التدابير المحتملة للوصول إلى اقتصادات مستدامة".
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