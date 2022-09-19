السعودية.. 743 مصنعاً تبدأ الإنتاج خلال 2022 باستثمارات 20 مليار ريال

أظهرت "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين" لشهر يوليو 2022، الصادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، أن حجم الاستثمارات الإجمالية في القطاع الصناعي حتى شهر يوليو الماضي الذي بلغ 1.367 تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10,685 مصنعا.

وبحسب النشرة، فإن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع بلغت 2,099 رخصة بواقع 1,342 رخصة محاجر مواد البناء، و534 رخصة استكشاف، و167 رخصة استغلال، وأخيرًا 32 رخصة استطلاع و24 رخصة فائض خامات معدنية.

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وأوضحت النشرة أن عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ يناير عام 2022 وحتى نهاية شهر يوليو بلغت 531، بحجم استثمارات يبلغ 14 مليار ريال، فيما بدأ 743 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات تصل إلى 20 مليار ريال، كما وفر القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها أكثر من 26 ألف وظيفة.

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين"؛ لإبراز التغير الإيجابي الذي يشهده القطاعان، ولتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.