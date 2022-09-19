العراق يعلن عن مناقصة لشراء 300 ألف طن قمح خلال أيام

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مسؤول بوزارة التجارة قوله اليوم الاثنين إن العراق سيعلن عن مناقصة دولية لشراء 300 ألف طن قمح من مناشئ مختلفة "خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل".

ونقلت الوكالة عن محمد حنون مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة قوله إن الدولة خصصت 930 مليار دينار (638 مليون دولار) لشراء 1.3 مليون طن قمح لتغطية الاستهلاك المحلي حتى مايو/أيار 2023.

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كان تجار قد قالوا في الخامس من سبتمبر/أيلول إن وزارة التجارة العراقية اشترت 100 ألف طن من القمح الأميركي الأحمر الصلد بسعر 494 دولار للطن شاملة التكلفة والتأمين والشحن، نقلاً عن رويترز.