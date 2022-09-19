رغم أزمة أوكرانيا.. واردات مصر من القمح تقفز 4.2% في النصف الأول

على الرغم من الأزمة التي خلفتها الحرب الروسية في أوكرانيا وتأثيراتها على سوق الحبوب العالمي، كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع واردات مصر من القمح خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4.2%.

ووفق بيانات حديثة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد ارتفعت قيمة واردات البلاد من القمح خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، إلى 1.621 مليار دولار، مقارنة مع 1.555 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 66 مليون دولار.

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وتباين حجم الواردات من القمح خلال تلك الفترة، حيث سجلت واردات القمح تراجعاً ملحوظاً في فبراير الماضي بواقع 175.9 مليون دولار، بينما كانت 341.1 مليون دولار، في شهر فبراير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 166.1 مليون دولار.

وخلال مارس الماضي، سجلت الواردات المصرية من القمح نحو 310.8 مليون دولار، مقابل نحو 317 مليون دولار في شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 6.1 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.9%.

لكن في يونيو الماضي، عادات الواردات المصرية من القمح إلى الصعود لتسجل نحو 312.5 مليون دولار، مقارنة بنحو 92.3 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 220.1 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 238.5%.