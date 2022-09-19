هذه عوائد الأندية السعودية في الموسم الماضي.. الهلال استحوذ على 46%

استحوذت 3 أندية سعودية هي الهلال والنصر والاتحاد على نسبة 86.4% من عائدات أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي البالغة 455.2 مليون ريال من عقود الرعاية والإعلان، وفقا للأرقام المعلنة من جمعيات 15 ناديا، فيما لم يعلن النادي الأهلي، الذي غادر دوري المحترفين إلى دوري الدرجة الأولى، نتائج البيانات المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي.

وتصدر نادي الهلال قائمة الأعلى إيرادات بتحقيقه 208.6 مليون ريال، ما يعادل 46% من إجمالي عائدات عقود الرعاية والإعلان، فيما جاء النصر ثانيا بـ97.85 مليون ريال، ما نسبته 21.5% من إجمالي العقود، وحل الاتحاد ثالثا بـ86.8 مليون ريال، ما نسبته 19%.

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وفي المركز الرابع جاء نادي الشباب بعائدات تبلغ 24.7 مليون ريال، ما نسبته 5.4% من إجمالي عقود الرعاية، فيما لم تتجاوز بقية الأندية ما نسبته 1.5% من الإجمالي، وهي التعاون "4.1 مليون ريال"، والرائد "3.4 مليون ريال"، والفتح "4.5 مليون ريال"، والاتفاق "4.2 مليون ريال"، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".

وكذلك نادي ضمك "3 ملايين ريال"، وأبها "1.2 مليون ريال"، والباطن "1.3 مليون ريال"، والفيحاء "1.7 مليون ريال"، والطائي "4.5 مليون ريال"، والفيصلي "6.7 مليون ريال"، والحزم "2.6 مليون ريال".

ووصل عدد رعاة وشركاء أندية دوري روشن السعودي في الموسم الحالي إلى 106 رعاة وشركاء ومعلنين، بعد ختام الجولة الرابعة.

وتصدر الاتحاد عدد الرعاة والشركاء في النسخة الحالية بـ12 شريكا ومعلنا، والاتفاق "عشرة"، والشباب "تسعة"، والرائد "ثمانية"، والنصر والتعاون، والوحدة، والفيحاء "سبعة"، والهلال، وأبها والفتح "ستة"، وضمك، الباطن، والطائي "خمسة"، العدالة، والخليج "ثلاثة".