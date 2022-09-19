"المركزي" البحريني يمنح "stc Pay" ترخيصاً للعمل كمزود لخدمات الدفع
ضمن الخدمات المساندة للقطاع المالي
منح مصرف البحرين المركزي ترخيصاً لشركة "stc Pay البحرين"، المملوكة لشركة "stc البحرين للاتصالات"، وذلك للعمل كمزود لخدمات الدفع ومعالجة البطاقات ضمن الخدمات المساندة للقطاع المالي، وفقا لوثائق رسمية.
ونقلت صحيفة "الأيام" البحرينية عن الوثائق، إن عدد الشركات المرخصة في البحرين والتي تقدم خدمات الدفع المساندة للقطاع المالي، يبلغ 32 شركة حتى نهاية فبراير 2022.
وتتنافس شركات أنظمة المدفوعات في البحرين على طرح حلول جديدة لأنظمة المدفوعات الإلكترونية التي تستهدف القطاع التجاري من الشركات والمؤسسات الصغيرة، ضمن التوجه الحالي للاستغناء عن استخدام انظمة نقاط البيع التقليدية التي تستنزف الوقت والجهد وعمليات الصيانة.
وبدأت شركة "stc البحرين للاتصالات" مطلع العام 2018 بإطلاق تطبيق "stc Pay" - سابقاً (VIVA Cash) - ضمن خطوتها للدخول في قطاع التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي في البحرين، عبر إطلاق محفظة رقمية للعملاء تستخدم كوسيلة للمدفوعات اليومية عن طريق الموبايل، كما توفر خدمات تحويل الأموال إلى الجاليات الأجنبية من الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال وسريلانكا والفلبين.
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