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"المركزي" الصيني يخفض فائدة إعادة الشراء العكسي إلى 2.15% 

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اقتصاد الصين

"المركزي" الصيني يخفض فائدة إعادة الشراء العكسي إلى 2.15%

لمدة 14 يوماً

دبي - العربية.نت

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خفض البنك المركزي الصيني، فائدة إعادة الشراء العكسي لمدة 14 يوما إلى 2.15% من 2.25%.

وقد ضخ بنك الشعب الصيني ملياري يوان أي نحو 287 مليون دولار من خلال عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام، و10مليارات يوان أخرى أي 1.4 مليار دولار من خلال عمليات مماثلة لمدة أسبوعين.

يشار إلى أن معدل "الريبو العكسي" هو سعر الفائدة الذي تحصل عليه المؤسسات المالية مقابل إيداع أموالها لدى بنك الشعب الصيني، فيما "الريبو" هو سعر إقراض البنك المركزي للبنوك.

وتحاول الصين تحفيز الاقتراض من جانب الأفراد عبر خفض معدلات الفائدة قصيرة الأجل، بهدف زيادة الاستهلاك، وتحسين أرقام النمو الاقتصادي.

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