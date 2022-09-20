البنك المركزي السويدي يعلن أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ 30 عاماً

أعلن البنك المركزي السويدي عن زيادة مفاجئة بنسبة 1% في أسعار الفائدة، وهي أكبر زيادة منذ عام 1993.

وقال البنك في بيان صحافي أعلن فيه قراره "التضخم مرتفع للغاية، إنه يفرغ القوة الشرائية للأسر ويجعل من الصعب على الشركات والأسر على حد سواء التخطيط لأوضاعهم المالية، لذلك قررت قيادة البنك رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 1.75%".

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بالإضافة إلى زيادة السعر نفسه، قال البنك إنه سيزيده في المستقبل أكثر مما كان متوقعا في السابق، حيث من المتوقع الآن أن يصل المعدل إلى 2.5%، في عام 2023 ، مقارنة بـ 1.9%، في توقعاته السابقة، و2.5% في عام 2024، مقارنة بـ2.0% في وقت سابق.

وذكر البنك: "تشير التوقعات إلى أن السعر سيرتفع مرة أخرى في الأشهر الستة المقبلة، هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم ، وسيقوم البنك بتعديل السياسة النقدية بأي طريقة مطلوبة لضمان عودة التضخم إلى الرقم المستهدف عند 2%".