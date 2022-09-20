الخليج للتأمين الكويتية توقع عقد تسهيلات ائتمانية بمبلغ 133 مليون دينار
لا يوجد أثر مالي لهذه الخطوة على الشركة
قالت مجموعة الخليج للتأمين الكويتية اليوم الثلاثاء، إنها وقعت عقدا للحصول على تسهيلات ائتمانية مع بنك محلي "طرف ذي علاقة" بمبلغ 133 مليون دينار (430.6 مليون دولار).
وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، إنه لا يوجد أثر مالي لهذه الخطوة على الشركة في الوقت الحالي لكن أثرها المالي سينعكس على البيانات المجمعة "وفقا للمبالغ التي سيتم استخدامها خلال الفترات اللاحقة من قيمة التسهيلات".
وفي يوليو الماضي، قالت مجموعة الخليج للتأمين الكويتية، إنها وقعت عقد تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين المعروف باسم "عافية" بقيمة إجمالية 354.56 مليون دينار.
يُشار إلى أن الشركة، كانت قد أعلنت في يناير الماضي، عن تمديد عقد خاص بتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين بمبلغ قدره 42.75 مليون دينار، وذلك لمدة 3 أشهر.
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