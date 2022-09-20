إيلون ماسك يسعى إلى إعفاء إحدى شركاته من العقوبات على إيران

قال الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، إيلون ماسك، في تغريدة على "تويتر"، إن شركة ستارلينك ستسعى إلى إعفائها من العقوبات الدولية المفروضة على إيران، لتكون قادرة على توفير خدمات الإنترنت لسكان البلاد.

وكان ماسك يرد على سؤال أحد مستخدمي "تويتر" عما إذا كان نظام القمر الصناعي "ستارلينك" Starlink الذي تديره شركة "سبيس إكس" SpaceX سيكون قادراً على توفير الإنترنت للمستخدمين في إيران، وفقاً لما نقله موقع "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وفي وقت سابق، قال ماسك في تغريدة إن شركة ستارلينك نشطة في جميع القارات، بما في ذلك القارة القطبية الجنوبية.

وتسعى شركة سبيس إكس، لإظهار نجاحها في تقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة حتى على ارتفاع 30 ألف قدم، عبر نظام الأقمار الصناعية التابع لها Starlink، لتقدم لركاب الطائرات إمكانية مشاهدة محتوى على تطبيقات مثل نتفليكس ويوتيوب.

لذا فقد قامت مؤخراً بعقد عرض توضيحي لوسائل الإعلام على متن طائرة يديرها أول عميل طيران لها، الناقل الإقليمي JSX.

وتمثل الرحلة القصيرة من بوربانك إلى سان خوسيه، كاليفورنيا بداية محاولة إيلون ماسك للاستيلاء على الأعمال التجارية على متن الطائرات من مزودي الأقمار الصناعية Intelsat وViasat Inc، واللتين تخدمان بالفعل آلاف الطائرات.

وعلى الرغم من قوة إيلون ماسك ونجاحاته التي أثبتها في اختراق العديد من القطاعات، فإن رئيس قطاع الطيران التجاري في Intelsat، جيف ساري، يعتقد أنه لا يوجد شخص يمكنه التغلب على شركته.