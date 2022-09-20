دولة خليجية ترفض طلب ترسية مناقصة لشركة نفط كبرى.. لهذا السبب

رفض الجهاز المركزي للمناقصات العامة في الكويت، طلب شركة البترول الوطنية ترسية مناقصة مركز المساندة لتكنولوجيا المعلومات وخدمات التأجير والدعم الفني لأجهزة الحاسوب الشخصي والمحمول والأجهزة الطرفية وملحقاتها لكل مواقع الشركة على إحدى الشركات التي قدمت أقل الأسعار بمبلغ 8.27 مليون دينار لمدة 5 سنوات و7 أشهر.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر مطلعة، أن سبب رفض الجهاز يعود إلى مخالفة العطاء الأقل سعراً لشروط ومواصفات المناقصة وطلب دراسة العطاءات التي تليه وموافاة الجهاز بالتوصية، فيما طالب الجهاز بتمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة.

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ووفقا للمصادر، رفض الجهاز أيضاً طلب شركة نفط الكويت إصدار الأمر التغييري الأول بتخفيض مبلغ إجمالي قدره 2.433 مليون دينار ما يعادل 25.01% من قيمة عقد مناقصة شراء وتوريد أنابيب للحفر التطويري، وذلك لحذف البنود 4 و5 و6 و7 لعدم قدرة المورّد على تسليم المواد المطلوبة في الوقت المحدد.

وأشارت إلى أن الجهاز المركزي للمناقصات طلب من المشاركين في مناقصة تقديم خدمات تمريض بمستشفى الأحمدي والعيادات الخارجية لها تمديد التأمين الأولي لمدة 3 أشهر لحين الانتهاء من إجراءات الترسية.

ولفتت المصادر إلى أن الجهاز أذن لشركة صناعة الكيماويات البترولية بعمل موازنة للأسعار المقدمة من شركة فنيسكو العالمية للتجارة العامة والمقاولات (أقل الأسعار) مع عدم تغيير السعر الإجمالي، وذلك لتدني رواتب الوظائف الحرجة الخاصة بمناقصة أعمال توريد عمالة صيانة وعمالة مساندة لتشغيل مصانع الشركة.