.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصدر: الأردن يسعى لشراء 120 طن من القمح في مناقصة دولية

  • الخط
قمح مناسبة
قمح (تعبيرية)
اقتصاد الأردن

مصدر: الأردن يسعى لشراء 120 طن من القمح في مناقصة دولية

شركات (سي.إتش.إس) وكارجيل وفيتيرا وأميروبا وبيلتكوم شاركت في المناقصة

دبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال مصدر حكومي اليوم الثلاثاء، إن وزارة التجارة الأردنية تسعى لشراء 120 ألف طن من القمح في مناقصة دولية تُغلق يوم 27 سبتمبر/أيلول.

وأضاف المصدر أن القمح مطلوب شحنه في مارس/آذار وأبريل/نيسان.

وفتحت الوزارة، مشتري الحبوب الحكومي الأردني، المناقصة الجديدة بعدما لم تتمكن من الشراء في مناقصة اليوم الثلاثاء.

وقال متعاملون إن شركات (سي.إتش.إس) وكارجيل وفيتيرا وأميروبا وبيلتكوم شاركت في المناقصة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روسيا على أعتاب معركة جديدة بسبب قبور إيزيوم روسيا على أعتاب معركة جديدة بسبب قبور إيزيوم
اكتشف المزيد