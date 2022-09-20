مصدر: الأردن يسعى لشراء 120 طن من القمح في مناقصة دولية

قال مصدر حكومي اليوم الثلاثاء، إن وزارة التجارة الأردنية تسعى لشراء 120 ألف طن من القمح في مناقصة دولية تُغلق يوم 27 سبتمبر/أيلول.

وأضاف المصدر أن القمح مطلوب شحنه في مارس/آذار وأبريل/نيسان.

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وفتحت الوزارة، مشتري الحبوب الحكومي الأردني، المناقصة الجديدة بعدما لم تتمكن من الشراء في مناقصة اليوم الثلاثاء.

وقال متعاملون إن شركات (سي.إتش.إس) وكارجيل وفيتيرا وأميروبا وبيلتكوم شاركت في المناقصة.