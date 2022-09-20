.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هولندا تكشف عن خطة دعم للأسر بـ16 مليار يورو لمواجهة أزمة الطاقة

  • الخط
اقتصاد

هولندا تكشف عن خطة دعم للأسر بـ16 مليار يورو لمواجهة أزمة الطاقة

تشمل رفعاً للأجور 10%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

من المتوقع أن تكشف وزيرة المالية الهولندية، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، عن خطة بـ16 مليار يورو لدعم الأسر لتخفيف حدة آثار ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد.

وتشمل الخطة، وفقا للتوقعات، رفع للأجور بنسبة 10% مع تخفيض الضرائب على الطاقة وتقديم دعم مباشر للأسر ذات الدخل المنخفض.

ومن المقرر أن يتم تمويل حزمة المساعدات عبر رفع ضريبة الأرباح على الشركات الصغيرة والمتوسطة من 15% إلى 19%، بالإضافة إلى فرض ضرائب على شركات استخراج النفط والغاز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وسط أزمة اقتصادية طاحنة.. شبح الجوع يهدد 6 ملايين طفل في السودان وسط أزمة اقتصادية طاحنة.. شبح الجوع يهدد 6 ملايين طفل في السودان
اكتشف المزيد