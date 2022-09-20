هولندا تكشف عن خطة دعم للأسر بـ16 مليار يورو لمواجهة أزمة الطاقة

من المتوقع أن تكشف وزيرة المالية الهولندية، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، عن خطة بـ16 مليار يورو لدعم الأسر لتخفيف حدة آثار ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد.

وتشمل الخطة، وفقا للتوقعات، رفع للأجور بنسبة 10% مع تخفيض الضرائب على الطاقة وتقديم دعم مباشر للأسر ذات الدخل المنخفض.

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ومن المقرر أن يتم تمويل حزمة المساعدات عبر رفع ضريبة الأرباح على الشركات الصغيرة والمتوسطة من 15% إلى 19%، بالإضافة إلى فرض ضرائب على شركات استخراج النفط والغاز.