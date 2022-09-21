الصادرات السعودية غير النفطية تقفز 26.4% إلى 26.7 مليار ريال في يوليو
ارتفاع قيمة صادرات النفط إلى 114.2 مليار ريال
ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 26.4% خلال يوليو الماضي، مسجلة 26.7 مليار ريال مقابل 21.1 مليار ريال سجلتها في الشهر نفسه من العام 2021.
وأظهرت بيانات للهيئة العامة للإحصاء، انخفاض قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 4 مليار ريال وبنسبة 13% مقارنة مع شهر يونيو 2022.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة الصادرات النفطية للمملكة بنسبة 69% إلى 114.2 مليار ريال خلال يوليو 2022.
أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في يوليو 2022 بنسبة 18.3% بمقدار 8.5 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 55.1 مليار ريال في يوليو الماضي، مقابل 46.6 مليار ريال في شهر يوليو 2021،
كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق (يونيو 2022)، بمقدار 5.8 مليار ريال وبنسبة 9.5%
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