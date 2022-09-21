السعودية.. لجنة استثمارات الشركات الكبرى تُعين "العريفي" رئيساً لبرنامج "شريك"

أصدرت لجنة استثمارات الشركات الكبرى برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قراراً بتكليف عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي، رئيساً تنفيذياً لبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ويحمل عبدالعزيز العريفي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية "بابسون" في ولاية "ماساتشوستس" الأميركية، وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "ستانفورد".

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يهدف برنامج "شريك" إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة مساهمة الشركات الوطنية في استدامة الاقتصاد الوطني.

ويمتلك العريفي خبرات قيادية وعملية في القطاعين الحكومي والخاص، إذ يعمل حالياً مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسبق أن شغل منصب مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومنصب الرئيس التنفيذي للمالية في شركة جدوى للاستثمار.

كما عمل مديراً للخزينة في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، بالإضافة إلى توليه عدة مناصب في هيئة السوق المالية السعودية، كان آخرها مسؤولاً عن إدراج القطاع المالي والاستثماري. وشغل العريفي عضوية عدد من مجالس الإدارة في مختلف القطاعات.

وكان ولي العهد السعودي قد دشن برنامج "شريك" في 30 مارس 2021، ضمن جهود تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية لرؤية المملكة 2030، التي تستهدف بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر.

ويشارك البرنامج بدور رئيس في ازدهار اقتصاد المملكة وتطوره، ويعمل على دعم الشركات المحلية وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلي يصل إلى 5 تريليونات ريال بنهاية 2030.

ومن المخطط له أن يزيد البرنامج من مرونة الاقتصاد السعودي، ويوفر فرص العمل للسعوديين والسعوديات في شتى القطاعات في المملكة.