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العراق يعتزم زراعة 750 ألف هكتار بالقمح في موسم 2022-2023

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حقل قمح في العراق (رويترز)
حقل قمح في العراق (رويترز)
اقتصاد العراق

العراق يعتزم زراعة 750 ألف هكتار بالقمح في موسم 2022-2023

يبدأ موسم الزراعة المحلي في منتصف أكتوبر

دبي - العربية.نت

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قال المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية حميد النايف، إن العراق يعتزم زراعة 750 ألف هكتار بالقمح في موسم 2022-2023.

وأضاف أن من المتوقع أن يبدأ موسم الزراعة المحلي في منتصف أكتوبر وحتى نوفمبر.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن العراق حصد 625 ألف هكتار في موسم 2021-2022، وفقا لـ "رويترز".

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وقال النايف إن الوزارة بصدد وضع خطة زراعية مع وزارة الموارد المائية، وتتوقع المزيد من الاعتماد على المياه الجوفية.

ويواجه العراق، وهو مستورد رئيسي للحبوب في الشرق الأوسط، نقصاً في المياه منذ عدة سنوات.

يُشار إلى أن مسؤول بوزارة التجارة قال إن العراق سيعلن عن مناقصة دولية لشراء 300 ألف طن من القمح من مناشئ مختلفة "خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن محمد حنون المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة، قوله إن الدولة خصصت 930 مليار دينار (638 مليون دولار) لشراء 1.3 مليون طن من القمح لتغطية الاستهلاك المحلي حتى مايو 2023.

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