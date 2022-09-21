بريطانيا تكشف عن خطة ضخمة لانتشال شركاتها من أزمة الطاقة
تضاف إلى خطة منفصلة بقيمة 130 مليار جنيه إسترليني لمساعدة الأسر في فواتير الكهرباء والغاز
كشفت الحكومة البريطانية النقاب عن خطة إنقاذ بعشرات المليارات، لمساعدة الشركات في فواتير الطاقة هذا الشتاء، وسط ارتفاع في الأسعار يهدد بإغلاق العديد من الأعمال.
بموجب الخطة، التي أُعلنت في بيان، اليوم الأربعاء، ستضع الحكومة حداً لأسعار الطاقة بالجملة التي تغذي عقود الغاز والطاقة للشركات لمدة ستة أشهر. بعد ذلك، ستحدد المراجعة ما إذا كانت هناك حاجة إلى دعم مستمر للقطاعات المستهدفة.
وأكدت الحكومة أن الحد الأقصى للشركات هو 21.1 بنس للكيلوواط / ساعة للكهرباء و 7.5 بنس للغاز. ومن شأن ذلك أن يفرض خصماً بنسبة 50٪ تقريبًا على عقود الشتاء للكهرباء و 25٪ على عقود الغاز للشهر المقبل، لكن الخصم الدقيق يعتمد على توقيت الاتفاق على العقد.
تحاول الحكومة حماية الشركات البريطانية من أسوأ آثار لأسعار الطاقة التي ارتفعت منذ أن قلصت روسيا تدفقات خطوط الأنابيب إلى أوروبا، بعد أن فرضت عليها عقوبات بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير.
وتأتي حزمة اليوم، والتي قد تكلف حوالي 40 مليار جنيه إسترليني (46 مليار دولار)، لتضاف إلى خطة منفصلة بقيمة 130 مليار جنيه إسترليني لمساعدة الأسر في فواتير الكهرباء والغاز.
-
عملة بريطانيا تهوي لأدنى مستوى في 37 عاماً بعد بيانات اقتصادية ضعيفةأحجام مبيعات التجزئة تراجعت 1.6% على أساس شهري في أغسطس أسواق المال
-
التضخم في بريطانيا يتباطأ.. وينخفض إلى 9.9% خلال أغسطسيبقى في أعلى مستويات منذ 40 عاماً اقتصاد
-
معدلات البطالة تتراجع في بريطانيا قرب أدنى مستوياتها في 50 عاماًالتضخم المرتفع لا يزال يضغط على الأجور اقتصاد