بنك التنمية الآسيوي يخفض توقعات نمو الاقتصاد الصيني إلى 3.3% في 2022

خفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين إلى 3.3% العام الحالي من 4% توقعها سابقا، مرجعا ذلك إلى الإغلاقات الناجمة عن فيروس كورونا.

وأضاف البنك أن نمو الاقتصاد الصيني سيكون أبطأ من بقية دول آسيا النامية للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود.

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وتوقع بنك التنمية الآسيوي، نمو اقتصادات آسيا بنحو 4.2% العام الجاري وهو ما يمثل تراجعا عن توقعاته السابقة عند 4.6%.

وباستثناء الصين، فمن المتوقع أن تتوسع بقية دول آسيا النامية بنسبة 5.3% العام الحالي.