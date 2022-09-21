اقتصاد الصين
بنك التنمية الآسيوي يخفض توقعات نمو الاقتصاد الصيني إلى 3.3% في 2022
أرجعها إلى الإغلاقات الناجمة عن "كورونا"
خفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين إلى 3.3% العام الحالي من 4% توقعها سابقا، مرجعا ذلك إلى الإغلاقات الناجمة عن فيروس كورونا.
وأضاف البنك أن نمو الاقتصاد الصيني سيكون أبطأ من بقية دول آسيا النامية للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود.
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وتوقع بنك التنمية الآسيوي، نمو اقتصادات آسيا بنحو 4.2% العام الجاري وهو ما يمثل تراجعا عن توقعاته السابقة عند 4.6%.
وباستثناء الصين، فمن المتوقع أن تتوسع بقية دول آسيا النامية بنسبة 5.3% العام الحالي.
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