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بنك التنمية الآسيوي يخفض توقعات نمو الاقتصاد الصيني إلى 3.3% في 2022

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اقتصاد الصين

بنك التنمية الآسيوي يخفض توقعات نمو الاقتصاد الصيني إلى 3.3% في 2022

أرجعها إلى الإغلاقات الناجمة عن "كورونا"

دبي - العربية.نت

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خفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين إلى 3.3% العام الحالي من 4% توقعها سابقا، مرجعا ذلك إلى الإغلاقات الناجمة عن فيروس كورونا.

وأضاف البنك أن نمو الاقتصاد الصيني سيكون أبطأ من بقية دول آسيا النامية للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وتوقع بنك التنمية الآسيوي، نمو اقتصادات آسيا بنحو 4.2% العام الجاري وهو ما يمثل تراجعا عن توقعاته السابقة عند 4.6%.

وباستثناء الصين، فمن المتوقع أن تتوسع بقية دول آسيا النامية بنسبة 5.3% العام الحالي.

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