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روسيا تدفع 3.9 مليار روبل على كوبون سندات دولية مقومة بالدولار

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الروبل والدولار
الروبل والدولار
اقتصاد روسيا

روسيا تدفع 3.9 مليار روبل على كوبون سندات دولية مقومة بالدولار

للوفاء بالتزاماتها

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة المالية الروسية اليوم الأربعاء إنها دفعت 3.9 مليار روبل (ما يعادل 65.6 مليون دولار) قيمة كوبون سنداتها السيادية المقومة بالدولار التي تستحق في 2029.

وأضافت الوزارة، التي تدفع ما يعادل الروبل عن التزاماتها الخاصة بسندات اليوروبوند في خضم العقوبات الغربية، أن مؤسسة الإيداع الوطني للتسوية الروسية تسلمت الدفعة وتعتبر الوزارة أنها بذلك قد أوفت بالتزاماتها، وفقا لرويترز.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء بأول تعبئة للجيش في بلاده منذ الحرب العالمية الثانية، وأنذر الغرب من أنه إذا واصل ما وصفه بأنه "ابتزاز نووي" فإن موسكو سترد بقوة كل ترسانتها الضخمة.

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أفادت مجلة دير شبيجل نقلا عن وثيقة لوزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الأربعاء بأن الحكومة جمدت أصولا قيمتها 4.88 مليار يورو على الأقل (4.84 مليار دولار) تتعلق بعقوبات الاتحاد الأوروبي على المواطنين الروس.

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