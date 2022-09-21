توقيع 26 عقداً استثمارياً في منطقة الجوف السعودية بقيمة 194 مليون ريال
للمساهمة في زيادة الإيرادات والإسهام في الحراك الاقتصادي والاستثماري
وقعت أمانة منطقة الجوف، عقود 26 مشروعاً استثمارياً مع المستثمرين بقيمة إجمالية تجاوزت 194 مليون ريال، تنوعت ما بين مخططات خدمية ومنتجعات سياحية وترفيهية ومحال تجارية ومطاعم، وأنشطة تعليمية وصحية ورياضية ولوحات دعائية وغيرها.
أكد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، أن المنطقة تزخر بالفرص الاستثمارية النوعية التي تسهم من خلال موقعها اللوجيستي في تسريع حركة التجارة وأثرها الاقتصادي بين المملكة وجيرانها، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من فرص الاستثمار في القطاع البلدي وغيره من القطاعات الواعدة بالمنطقة، وما توفره الجهات المعنية من تسهيلات لدفع عجلة الاستثمار وتعزيز النهضة الاقتصادية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
واطلع أمير منطقة الجوف، على الخطط والآليات التي تقوم من خلالها أمانة منطقة الجوف بطرح حزم من الفرص الاستثمارية بشكل دوري بما يحقق أهداف التنمية القطاعية وتنمية المنطقة وإتاحة المجال أمام الراغبين بالاستثمار الاطلاع على الفرص التي يتم طرحها من خلال بوابة الاستثمار البلدي "فرص" عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالبوابة.
من جانبه أكد عاطف بن محمد الشرعان أمين منطقة الجوف، حرص الأمانة على طرح الفرص الاستثمارية النوعية لزيادة الإيرادات والإسهام في الحراك الاقتصادي والاستثماري بما يخدم أبناء المنطقة.
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