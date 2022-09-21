دويتشه بنك: منطقة اليورو تواجه ركودًا أعمق من المتوقع بسبب أزمة الغاز

تواجه منطقة اليورو ركودًا أعمق مما كان متوقعًا في السابق، بعد أن أوقفت روسيا شحنات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، وفقًا لاقتصاديين في دويتشه بنك.

قال المحللون اليوم الأربعاء في تقرير للعملاء، إن الإنتاج سينكمش بنسبة 2.2٪ العام المقبل، مقارنة مع توقع سابق لانكماش بنسبة 0.3٪. وسينخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، الأكثر تعرضًا لانخفاض شحنات الطاقة، بنسبة تصل إلى 4٪.

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في الوقت نفسه، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 6.2٪ في العام 2023، انخفاضًا من 8.2٪ في 2022، حيث ستعوض الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد، وأسواق العمل الضيقة، وضعف اليورو تأثير الاقتصاد المتدهور.

ولا يزال دويتشه بنك يتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5٪ بنهاية الربع الأول 2023.