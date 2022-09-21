صندوق النقد الدولي يحدد شرطاً قبل دراسة طلب لبنان الحصول على برنامج مالي
الصندوق سيبقي منخرطا مع السلطات اللبنانية لدفع جدول أعمال الإصلاحات
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد اللبناني ما زال يعاني من ضغط شديد بسبب الجمود المستمر في الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بشدة وحالة الضبابية المرتفعة.
وأوضح صندوق النقد، أنه يجب استكمال إجراءات مسبقة لكي يدرس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي طلب لبنان الحصول على برنامج مالي.
وأضاف الصندوق، أن التقدم الذي يحققه لبنان في تنفيذ الإصلاحات التي تمت الموافقة عليها مع صندوق النقد الدولي يسير بوتيرة بطيئة للغاية، وفقا لرويترز.
وتابع :"سيبقى صندوق النقد الدولي منخرطا مع السلطات اللبنانية لدفع جدول أعمال الإصلاحات".
وأضاف أنه يجب الاعتراف بالخسائر الكبيرة في القطاع المصرفي اللبناني ومعالجتها مقدما.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن عن زيارة لفريق من الصندوق إلى لبنان، لمناقشة أسباب التأخير في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها والمطلوبة للحصول على قرض من الصندوق في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.
وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس "نتطلع إلى دعم لبنان بأقصى قوة ممكنة لدينا. إنه وضع صعب".
وتابع :"كان هناك تقدم بطيء في تنفيذ بعض الإجراءات الضرورية التي نعتقد أنها لازمة للمضي قدما في برنامج (القرض)".
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