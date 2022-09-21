مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز.. والقمح يكفي 6.3 شهر

قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، إن مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز.

وأضاف المصيلحي، خلال لقائه مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، أن رصيد مصر الاستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر.

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وتابع :"الدولة المصرية تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها التأكيد على أن السعر الاسترشادي لأردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل"، وفقا لبيان.

وأوضح وزير التموين المصري، أنه تتوافر كميات من السكر التمويني تكفي نحو 5.1 شهر.

وأضاف الوزير أن هناك رصيدا كافيا من الزيت بأنواعه يكفي 5.4 شهر، كما يتوافر رصيد من الدواجن المجمدة تكفي 6.2 شهر، ورصيد من اللحوم الحية يكفي 13.4 شهر، كما يوجد رصيد من المكرونة يكفي 5.4 شهر.