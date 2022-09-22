السعودية تستحوذ على 53% من تحويلات المصريين في دول الخليج

كشفت بيانات رسمية حديثة، تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع إجمالي التحويلات لتسجل نحو 20.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بنحو 18.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت نحو 11.1%.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قائمة الدول الأعلى تسجيلا لتحويلات المصريين خلال تلك الفترة، وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة الترتيب وبلغت قيمة تحويلات العاملين بها نحو 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021، مستحوذة على نحو 53.5% من إجمالي تحويلات المصريين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي.

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في المرتبة الثانية، حلت الكويت، حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بها نحو 4.4 مليار دولار، ثم الإمارات بقيمة 3.4 مليار دولار، ثم قطر بقيمة 1.5 مليار دولار، ثم سلطة عُمان بقيمة 162 مليون دولار، وأخيراً البحرين بقيمة 104.1 مليون دولار.

وأشارت البيانات إلى أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية ارتفعت إلى 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل نحو 9.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق له 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت 17%.

وفي المقابل، بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 18.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 17.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت 4.9%.

وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين في سلطنة عمان إلى 162 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 160.4 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت 1%.

وبالنسبة لدولة الإمارات، فقد ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات إلى 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت 1.4%.

كما زادت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن إلى 774.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 678.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت 14.1%.

وفي قطر سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر زيادة إلى 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة ارتفاع بلغت 14.3%.