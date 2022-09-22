.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المركزي التركي يفاجئ الأسواق بخفض الفائدة 100 نقطة.. والليرة تهوي

  • الخط
البنك-المركزي-التركي
البنك المركزي التركي
اقتصاد تركيا

المركزي التركي يفاجئ الأسواق بخفض الفائدة 100 نقطة.. والليرة تهوي

هوت الليرة لمستوى قياسي بلغ 18.42 مقابل الدولار

إسطنبول - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن البنك المركزي التركي اليوم الخميس، خفضا مفاجئا جديدا لسعر الفائدة بـ100 نقطة إلى 12%، مما هوى بالليرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وذلك رغم ارتفاع التضخم لأكثر من 80% وتسابق البنوك المركزية حول العالم لتشديد السياسة النقدية.

وهوت الليرة لمستوى قياسي بلغ 18.42 مقابل الدولار، وهو دون المستوى الذي سجلته خلال أزمة العملة‭ ‬الشاملة في ديسمبر/ كانون الأول. قبل أن ترتفع إلى 18.38 بحلول الساعة 1125 بتوقيت غرينتش.

يقول محللون إن التيسير النقدي غير مُستدام ويأتي استجابة لجهود الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض لزيادة الصادرات والاستثمار، ويتوقعون المزيد من الانخفاض في قيمة العملة في المستقبل.

المركزي التركي يتخذ خطوات لمعالجة توافر الائتمان بعد خفض سعر الفائدة أسواق العربية 1230 اقتصاد تركيا المركزي التركي يتخذ خطوات لمعالجة توافر الائتمان بعد خفض سعر الفائدة

وأدت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة خلال العام الماضي إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاما، وأثار أزمة غلاء بالنسبة للأتراك.

وبرر البنك المركزي هذه الخطوة بالمؤشرات المستمرة على التباطؤ الاقتصادي، وقال من جديد إنه يتوقع بدء تراجع معدل التضخم.

وقالت لجنة السياسات بالبنك إن "المؤشرات الرئيسية للربع الثالث تواصل الإشارة إلى فقدان الزخم في النشاط الاقتصادي بسبب تراجع الطلب الخارجي".

وكان 11 من بين 14 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وتوقع أحدهم خفضا بمقدار 50 نقطة أساس إلى 12.50%، بينما توقع اثنان خفضا بمقدار 100 نقطة أساس إلى 12%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مع انخفاض منسوب دجلة والفرات.. العراق يعاني من ارتفاع ملوحة الأراضي مع انخفاض منسوب دجلة والفرات.. العراق يعاني من ارتفاع ملوحة الأراضي
اكتشف المزيد