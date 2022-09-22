المركزي العماني يرفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء 75 نقطة أساس
حث البنوك المرخصة على عدم زيادة تكلفة الإقراض للمستهلكين نظرًا لوفرة السيولة
أعلن البنك المركزي العُماني، اليوم الخميس، زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس قدر الزيادة التي أقرها الفيدرالي الاحتياطي الأميركي، وهي 75 نقطة أساس ليصبح 3.75%.
وأوضح البيان الصادر عن البنك أن ذلك يأتي تماشيًا مع السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني -التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني- ومع هيكلة الاقتصاد العُماني وطبيعته.
وأضاف "تتضمن هذه السياسة عددًا من المزايا لسلطنة عُمان، منها استقرار الريال العُماني، والحدُّ من هجرة رأس المال للخارج، وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف".
وحث البنك المركزي العُماني البنوك المرخصة على عدم زيادة تكلفة الإقراض للمستهلكين؛ نظرًا لوفرة السيولة في النظام المصرفي.
ويشهد الاقتصاد العالمي ارتفاعًا متزايدًا ومستمرًا في معدلات التضخم، لذا قامت البنوك المركزية في عدد من الدول برفع سعر الفائدة الخاص بها؛ لخفض نسبة الإقراض، والتقليل -افتراضًا- من إجمالي الطلب؛ ما قد يؤدي إلى انخفاض معدلات الاستهلاك.
ومن المتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض التضخم، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى زيادة المدخرات وعلى وجه الخصوص من قبل أصحاب الدخل المرتفع.
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