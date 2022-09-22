المركزي النرويجي يرفع معدلات الفائدة 50 نقطة أساس إلى 2.25%
البنك قال إن من المرجح أن تتم زيادتها بشكل أكبر في نوفمبر
رفع البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس اليوم الخميس، كما كان متوقعًا من قبل معظم الاقتصاديين، وقال إنه يخطط لرفع الفائدة مرة أخرى في نوفمبر.
ورفعت لجنة السياسة النقدية في البنك النرويجي سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25% من 1.75%، بعد أن أشارت في أغسطس الماضي إلى أن رفع الفائدة في سبتمبر كان محتملاً، ولكن دون الإشارة إلى مقدار ذلك الرفع.
وتأتي الزيادة في الوقت الذي تكافح فيه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لاحتواء التضخم المتصاعد.
وقال البنك في بيان "من المرجح أن يتم رفع سعر الفائدة بشكل أكبر في نوفمبر".
وذكر أن المعدل، وهو الآن أعلى مستوى منذ 2011، من المقرر أن يرتفع إلى حوالي 3% في الشتاء المقبل، مضيفًا أن التوقعات "غير مؤكدة أكثر من المعتاد".
ومن بين 30 اقتصاديًا استطلعت رويترز آراءهم، توقع 28 أن يرفع بنك النرويج المركزي الفائدة 50 نقطة أساس بينما توقع أحدهم زيادة بنحو 25 نقطة أساس إلى 2.0% كانت النتيجة الأكثر ترجيحًا، وتوقع آخر ارتفاع بنحو 75 نقطة أساس إلى 2.50%.
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