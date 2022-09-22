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الين يتراجع إلى أدنى مستوى في 24 عاماً مع التمسك بأسعار الفائدة السلبية

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اقتصاد اليابان

الين يتراجع إلى أدنى مستوى في 24 عاماً مع التمسك بأسعار الفائدة السلبية

"المركزي" الياباني قرر التخلص من حزمة التحفيز المتعلقة بأزمة كورونا تدريجيا

دبي - العربية.نت

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تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى منذ أغسطس 1998، فوق مستوى 145 مقابل الدولار وذلك مع إبقاء بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، عند معدلاتها السالبة كما كان متوقعا.

وحافظ البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند سالب 0.1%، فيما أبقى عائد السندات الحكومية ذات الـ10 أعوام عند 0%.

وقرر بنك اليابان التخلص بشكل تدريجي من حزمة التحفيز المتعلقة بأزمة كورونا، كما قرر التوسع في دعم احتياجات تمويل الشركات.

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