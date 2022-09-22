منطقة اليورو.. ثقة المستهلكين تتراجع في سبتمبر

كشفت الأرقام الصادرة اليوم الخميس، أن مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو انخفض 3.8 نقطة في سبتمبر، من الرقم المسجل في أغسطس.

وقالت المفوضية الأوروبية إن التقديرات أظهرت أن مؤشر معنويات المستهلكين في منطقة اليورو انخفض إلى -28.8 هذا الشهر من -25.0 في أغسطس.

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وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا التراجع إلى -25.8.

وانخفض مؤشر معنويات المستهلكين في الاتحاد الأوروبي بالكامل 3.5 نقطة لتصل إلى -29.9.