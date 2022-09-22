اقتصاد أوروبا
منطقة اليورو.. ثقة المستهلكين تتراجع في سبتمبر
إلى -28.8 من -25.0 في أغسطس
كشفت الأرقام الصادرة اليوم الخميس، أن مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو انخفض 3.8 نقطة في سبتمبر، من الرقم المسجل في أغسطس.
وقالت المفوضية الأوروبية إن التقديرات أظهرت أن مؤشر معنويات المستهلكين في منطقة اليورو انخفض إلى -28.8 هذا الشهر من -25.0 في أغسطس.
مادة اعلانية
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا التراجع إلى -25.8.
وانخفض مؤشر معنويات المستهلكين في الاتحاد الأوروبي بالكامل 3.5 نقطة لتصل إلى -29.9.
اقرأ أيضاً
-
بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة إلى 2.25%.. على الرغم من الركود المحتملزيادة بواقع 50 نقطة أساس شركات
-
هل سيكون الركود ثمن خطة الفيدرالي الأميركي للقضاء على التضخم؟توقعات بزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة قصص اقتصادية
-
دويتشه بنك: منطقة اليورو تواجه ركودًا أعمق من المتوقع بسبب أزمة الغازتوقعات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، الأكثر تعرضًا لانخفاض شحنات الطاقة، بنسبة تصل إلى 4٪ اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية