طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع إلى 213 ألف طلب الأسبوع الماضي

زاد عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بنحو هامشي، مما يشير إلى أن الفرص بسوق العمل لا تزال كبيرة للغاية رغم رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لتهدئة الطلب.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت بواقع 5 آلاف طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 213 ألفا في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر/ أيلول.

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وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لإظهار انخفاض عدد الطلبات بمقدار 5 آلاف عما تم إعلانه من قبل. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 218 ألف طلب في أحدث أسبوع.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس أمس الأربعاء وأشار إلى زيادات كبيرة أخرى محتملة هذا العام.

وقال رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول للصحافيين إن سوق العمل لا تزال "غير متوازنة".

وبنهاية يوليو/تموز، كانت هناك 11.2 مليون وظيفة متاحة بمعدل وجود وظيفتين لكل عاطل عن العمل.