طلبات براءات الاختراع المودعة في السعودية تنمو 37% خلال النصف الأول

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية صدور التقرير الإحصائي النصف سنوي لمعلومات الملكية الفكرية، الذي يتضمن أبرز المؤشرات والإحصاءات الخاصة بمجالات الملكية الفكرية بما في ذلك أعداد الطلبات المودعة والوثائق الصادرة لكل مجال.

وأظهر التقرير نموًا في عدد طلبات براءات الاختراع المودعة في المملكة خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 37%.

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كما شهدت طلبات التسجيل الاختياري لمصنفات حق المؤلف نموًا بنسبة 26%، كما بلغ عدد طلبات العلامات التجارية 18965 طلباً بزيادة بلغت نسبة 1%، وبلغ عدد طلبات تسجيل النماذج الصناعية المودعة 661 طلباً بانخفاض 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وبيّنت الهيئة أنها تهدف من خلال التقرير إلى نشر المعلومات الإحصائية للاستفادة منها في رسم السياسات الخاصة بالابتكار وتطوير التقنية وإدارة برامج الملكية الفكرية المتعلقة بها، إذ تعد هذه الاحصائيات مهمة لفهم التوجهات في قطاع الأعمال والتقنية.