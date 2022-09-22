محافظ PIF: نستهدف خلق 1.8 مليون وظيفة نوعية من خلال استثماراتنا

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة "PIF" ياسر الرميان إن الصندوق يستهدف أن يحقق كل دولار من استثماراته أثرا اقتصاديا بدولارين على الأقل.

وأضاف الرميان خلال قمة Priority في نيويورك "نستهدف خلق 1.8 مليون وظيفة نوعية من خلال استثماراتنا".

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وقال "ندرس مع شركات تصنيع السيارات إضافات تكنولوجية لخفض الانبعاثات".

وفيما يتعلق بشركة أرامكو السعودية قال الرميان الذي يشغل رئاسة مجلس إدارتها، إن أرامكو من أقل منتجي النفط إنتاجاً للانبعاثات في العالم.