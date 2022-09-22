صندوق الاستثمارات
محافظ PIF: نستهدف خلق 1.8 مليون وظيفة نوعية من خلال استثماراتنا
أكد أن الصندوق يستهدف أن يحقق كل دولار من استثماراته أثرا اقتصاديا بدولارين على الأقل
قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة "PIF" ياسر الرميان إن الصندوق يستهدف أن يحقق كل دولار من استثماراته أثرا اقتصاديا بدولارين على الأقل.
وأضاف الرميان خلال قمة Priority في نيويورك "نستهدف خلق 1.8 مليون وظيفة نوعية من خلال استثماراتنا".
مباشر من #الأسواق_العربية | انطلاق قمة priority من تنظيم #صندوق_الاستثمارات_العامة السعودي في نيويورك#PIF— الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) September 22, 2022
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وقال "ندرس مع شركات تصنيع السيارات إضافات تكنولوجية لخفض الانبعاثات".
وفيما يتعلق بشركة أرامكو السعودية قال الرميان الذي يشغل رئاسة مجلس إدارتها، إن أرامكو من أقل منتجي النفط إنتاجاً للانبعاثات في العالم.
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