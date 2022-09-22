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"صفر كوفيد" تقود إلى خفض توقعات نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم

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اختبارات كورونا في شنغهاي الصينية (رويترز)
اختبارات كورونا في شنغهاي الصينية (رويترز)
اقتصاد الصين

"صفر كوفيد" تقود إلى خفض توقعات نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم

غولدمان ساكس تستبعد قيام الصين بفتح الاقتصاد قبل الربع الثاني من العام المقبل

دبي - العربية.نت

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خفضت مجموعة غولدمان ساكس توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني العام المقبل، بشكل حاد، بسبب سياسة بكين المتشددة لمواجهة جائحة كورونا.

وقلصت غولدمان ساكس توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.5% العام المقبل، مقارنة مع توقعات سابقة بـ 5.3%.

وأبقت غولدمان على توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني هذا العام عند 3%، مشيرة إلى أن الصين من المستبعد أن تقوم بفتح الاقتصاد قبل الربع الثاني من العام المقبل، بعد أن تتأكد من ضمان معدلات تطعيم مرتفعة لكبار السن.

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