العبار من قمة priority: مشكلة السكن تحل بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومات

قال رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، محمد العبار، إن مشكلة توفير السكن موجوة في كل مكان، لكن الحل موجود بدعم من التعاون بين القطاع الخاص والحكومات ومن خلال قوانين وتسهيلات معينة.

وأضاف العبار في جلسة بعنوان السكن الاجتماعي، خلال قمة Priority التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في نيويورك، أن "المشكلة موجوة، لكن الفرق أن الناس في أفريقيا والهند مثلا مستعدون للسكن في بيوت بسيطة مع نقص في الكهرباء والمياه، لكن في أميركا أيضا هناك مشكلة نقص في البيوت".

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وأوضح أن "هناك مشكلة في قدرة الناس على دفع ثمنها، كما أن في كل ولاية في أميركا هناك مشكلة معينة وكل ولاية لديها حلول مختلفة".

وتابع العبار: "أعتقد أن حل المشكلة موجود ونحن في القطاع الخاص لو تدخلنا وكنا مؤمنين بفكرة الحل ونفذناها من القلب، وتلقينا الدعم الحكومي عبر قوانين وتسهيلات معينة، فنستطيع حل مشكلة السكن".

وأضاف "أقول للجميع أنني لو وجدت حلا ممتازا لتركت كل أعمالي الأخرى وركزت على توفير السكن الاجتماعي لأنني أؤمن أنه هدف جميل ومرضي للعمل به".