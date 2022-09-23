رحلة شولتس للخليج ستشهد توقيع شركات ألمانية صفقات غاز وهيدروجين

قال مسؤول حكومي إن شركات ألمانية ستوقع عقوداً في مجال الغاز الطبيعي المسال والطاقة الهيدروجينية على هامش زيارة يقوم بها المستشار أولاف شولتس لمنطقة الخليج ابتداءً من يوم غد السبت.

وأضاف المسؤول الألماني أن بلاده تريد إرساء نظام استيراد عالمي للطاقة، ودول الخليج لبنة في تحقيق ذلك، وفق ما نقلته "رويترز".

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وتسعى الدول الأوروبية إلى إيجاد إمدادات طاقة بديلة، بعد قطع روسيا تدفقات الغاز عبر الخط الرئيسي الذي يربطها بألمانيا وباقي أوروبا "نورد ستريم 1".

وما زالت دول أوروبية، من بينها ألمانيا، في حاجة إلى الغاز الروسي، فيما تحاول إعادة ملء مخزوناتها قبل حلول الشتاء.