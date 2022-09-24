3.26 مليار ريال حجم المشروعات التعليمية في السعودية

تجاوز حجم المشاريع التعليمية المتوقعة في السعودية، نحو 3.26 مليار ريال تتضمن مشاريع إنشائية بأكثر من 1.2 مليار ريال، وإدارة مرافق بأكثر من 1.9 مليار، واستشارات بـ 45 مليون ريال، وتوريدات بـ 115 مليون ريال.

وكشف المدير التنفيذي لإدارة المشتريات بشركة تطوير للمباني TBC الحكومية، بشير العنزي، أن قيمة المشاريع "قيد الطرح" تبلغ 1.69 مليار ريال، موزعة على مشاريع إنشائية بقيمة تتجاوز 830 مليون ريال، وإدارة مرافق بـ 450 مليون ريال، واستشارات بأكثر من 30 مليون ريال، وتوريدات بأكثر من 380 مليون ريال.

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وأشار العنزي إلى أن شركة تطوير للمباني انطلقت كشركة حكومية ذات مسؤولية محدودة مطلع العام 2013 تعمل على أسس تجارية متخصصة في إدارة المشاريع ومملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وفق ما نقلته صحيفة "الرياض".

وأضاف أن الشركة سعت منذ إنشائها للإسهام في تطوير البيئة التعليمية، وإضافة نقلة نوعية على صعيد مشاريع التعليم في المملكة من حيث تصاميمها عالمية المستوى، وطريقة البناء فائقة الجودة، والتجهيزات المتميزة، والعديد من المرافق المتطورة التي توفر أرقى أساليب التعليم، وذلك لتحقق طموح القيادة الرشيدة وتطلعات المواطنين في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها.

وأوضح العنزي أن إجمالي المشاريع التعليمية التي تمت ترسيتها بأكثر من 2.5 مليار ريال، مشيرا إلى أن تلك المشاريع تتوزع على مشاريع إنشائية بأكثر من 1.5 مليار ريال، وإدارة المرافق بأكثر من 530 مليون ريال، والاستشارات بـ 420 مليون ريال، والتوريدات بـ 60 مليون ريال.

وذكر أن الشركات المؤهلة بلغت 1930 شركة تتوزع على 589 شركة في مجال التوريد، و334 شركة في مجال إدارة المرافق، و336 شركة في مجال الاستشارات، و671 شركة في مجال المقاولات.

وبلغ إجمالي الشركات المؤهلة للعام الحالي نحو 578 شركة تتوزع على 85 شركة في يناير، و60 شركة في فبراير، و85 شركة في مارس، و48 شركة في أبريل، و77 شركة في مايو، و74 شركة في يونيو، و91 شركة في يونيو، و24 شركة في أغسطس، و25 شركة في سبتمبر.