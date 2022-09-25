الصين: اعتماد اليوان في احتياطيات العملات الأجنبية لـ 80 بنكاً مركزياً حول العالم

قال أحدث تقرير أعده بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، إن انفتاح السوق المالية الصينية أضاف المزيد من الجاذبية للمستثمرين في خارج البلاد حيال الأصول المقومة باليوان الصيني، وعزز الاستخدام العالمي للعملة الصينية.

وأضاف التقرير أنه وبحلول نهاية عام 2021، كانت الكيانات الخارجية تحتفظ بقيمة 10.83 تريليون يوان (نحو 1.55 تريليون دولار أميركي) من أصول اليوان بما في ذلك الأسهم والسندات والقروض والودائع، بزيادة 20.5% على أساس سنوي.

مادة اعلانية

كما ذكر التقرير أن التسويات عبر الحدود باستخدام اليوان الصيني ارتفعت، حيث بلغ إجمالي التسويات المستخدمة في الحساب الجاري والاستثمار المباشر 6 تريليونات يوان في النصف الأول من هذا العام، بزيادة 23% عن العام الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت تسويات اليوان في التجارة الإلكترونية عبر الحدود بنسبة 20.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتسجل 431.7 مليار يوان.

وأردف التقرير أن أكثر من 80 بنكاً مركزياً أو سلطة نقد في الخارج تعتمد اليوان في احتياطياتها من العملات الأجنبية.

واستشهد التقرير ببيانات واردة من صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن العملة الصينية شكلت 2.88% من إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية في العالم بأسره في الربع الأول من هذا العام، بزيادة 1.8 نقطة مئوية عن عام 2016، عندما دخلت العملة الصينية سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.