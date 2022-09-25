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بنك التصدير والاستيراد الكوري يمول مشروعا إماراتيا بـ1.2 مليار دولار

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اقتصاد

بنك التصدير والاستيراد الكوري يمول مشروعا إماراتيا بـ1.2 مليار دولار

لبناء وتشغيل شبكة نقل التيار الكهربائي المباشر بالجهد العالي المفرط تحت سطح البحر

دبي - العربية.نت

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أعلن بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي عن خطة بقيمة 1.2 مليار دولار (نحو 1.7 تريليون وون) لتمويل مشروع تنفذه دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء وتشغيل شبكة نقل التيار الكهربائي المباشر بالجهد العالي المفرط تحت سطح البحر بالمشاركة مع شركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو) وشركة "سامسونغ سي آند تي".

ويبلغ إجمالي قيمة هذا المشروع الضخم للبنية التحية 5.4 تريليون وون، ويهدف إلى بناء وتشغيل خطوط نقل التيار الكهربائي تحت البحر، ومنشآت فرعية لتزويد منشآت النفط والغاز قبالة ساحل أبوظبي بالطاقة الصديقة للبيئة.

وطرح هذا المشروع بموجب استراتيجية تهدف إلى تحقيق "صفر انبعاثات" بحلول عام 2050، تبنتها شركة بترول أبوظبي الوطنية (ADNOC) وشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (TAQA)، حيث من المتوقع أن تقل نسبة ثاني أكسيد الكربون بنسبة أكثر من 30% من خلال استبدال منشآت توليد الطاقة القديمة التي تعمل حاليا بالغاز بالمنشآت الصديقة للبيئة، نقلاً عن وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

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وسيقوم البنك بتمويل هذا المشروع بمساعدات مالية بمعدل 37.4% من مجموع التمويل، أي تمويل المشروع بما يبلغ 1.2 مليار دولار، ويوفر البنك أيضا تمويلات لضمان عمليات البناء بقيمة 680 مليون دولار وغيرهما من الخدمات المالية الشاملة الأخرى.

وشكلت كيبكو ائتلافا تجاريا في ديسمبر من العام الماضي مع شركة كيوشو للطاقة الكهربائية اليابانية وشركة "إي دي إف" الفرنسية وفازت بحق تنفيذ المشروع، في حين أن شركة "سامسونغ سي آند تي" ستكون مسؤولة عن EPC (التصميم والتوريد والبناء) بالاشتراك مع شركة "جان دي نول" البلجيكية.

وقال مسؤول من بنك التصدير والاستيراد إن هذا المشروع يعد نموذجا يحتذى به لبناء أول شبكة نقل التيار الكهربائي المباشر بالجهد العالي المفرط تحت سطح البحر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال التعاون بين شركات توليد الطاقة العامة وشركات الإنشاءات والمؤسسات المالية.

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