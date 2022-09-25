بنوك عالمية تحذر بريطانيا من أزمتي ديون وعملة بعد خفض الضرائب

بعد إعلان الحكومة البريطانية خطة لتخفيضات ضريبية قوية، ساد القلق حيال ارتفاع الديون لمستويات غير مستدامة ودفع الإسترليني للهبوط بقوة.

وتعليقا على هذه الخطوة قال "سيتي غروب" إن المملكة المتحدة تخاطر بحدوث أزمة للعملة قد تدفع الجنيه الإسترليني للوصول إلى مستوى التعادل مع الدولار.

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أما "دويتشه بنك" فقد أكد أن بنك إنجلترا يحتاج لرفع الفائدة في اجتماع استثنائي لتهدئة الأسواق، داعياً إلى عقد هذا الاجتماع خلال الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن قرار بنك إنجلترا بإلغاء خطط لخفض حيازته من السندات الحكومية سيجعل الأوضاع الاقتصادية أكثر سوءاً.

وكان البنك قد رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.25%.

كانت الحكومة البريطانية قد قررت قبل أيام، مراجعة نظامها الضريبي لتسهيل إجراءاته، مع خفض الضرائب على الشركات ضمن شرائح معينة لعشر سنوات، إلى جانب تقليص المعدل الأساسي لضريبة الدخل.

وأكد وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنغ الجمعة، أن الحكومة لن تمضي في خطة لزيادة ضريبة الشركات إلى 25٪، وبدلاً من ذلك ستبقيها عند نسبة 19٪ في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي.

كان معدل ضريبة الشركات البريطاني البالغ 19٪ متوقعاً له أن يرتفع إلى 25٪ في العام 2023 بموجب الخطط التي أعلنها وزير المالية السابق ريشي سوناك العام الماضي.