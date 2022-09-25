سعر الدولار الدولار في مصر عند هذه المستويات مع استقرار سوق الصرف

تشهد سوق الصرف السوق المصري حالة من الاستقرار، مع تحرك الدولار الأميركي عند مستويات تتراوح ما بين 19.49 جنيهاً 19.42 جنيهاً كأعلى سعر وأقل سعر للشراء، مقابل نحو 19.52 جنيهاً للبيع.

وكانت السوق تترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، التي أعلنت الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما جاء مخالفًا لتوقعات المحللين وشركات الأبحاث والاستثمار الذي كانوا يتوقعون عودة البنك المركزي المصري إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس.

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وسجل سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي، نحو 19.42 جنيهاً للشراء، و19.53 جنيهاً للبيع، مقابل نحو 19.44 جنيهاً للشراء، و19.51 جنيهاً للبيع في تعاملات السبت.

واستقر سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 19.44 جنيهاً للشراء، و19.50 جنيهاً للبيع. كما حافظ سعر صرف الدولار لدى البنك التجاري الدولي مصر على مستواه عند 19.46 جنيهاً للشراء، و19.52 جنيهاً للبيع.

لكن على منصة "غوغل فاينانس"، فقد سجل سعر صرف الورقة الأميركية مقابل الجنيه المصري مستوى 19.61 جنيهاً.

فيما تباين سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وسجلت العملة الأوروبية مستوى 19.18 جنيهاً للشراء، و19.30 جنيهاً للبيع، لدى البنك المركزي المصري. كما استقر سعر صرف اليورو لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 18.80 جنيهاً للشراء، و 19.21 جنيهاً للبيع.

أيضاً، فقد استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 22.04 جنيهاً للشراء، و22.13 جنيهاً للبيع، لدى البنك المركزي المصري. فيما سجل لدى البنك الأهلي وبنك مصر مستوى 21.07 جنيهاً للشراء، و21.98 جنيهاً للبيع.

عربياً، استقر سعر صرف الريال السعودي عند مستوى 5.16 جنيهاً للشراء، و 5.18 جنيهاً للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي المصري. كما استقر سعر صرف الريال لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 5.16 جنيهاً للشراء، و5.18 جنيهاً للبيع.

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 5.29 جنيهاً للشراء، و5.31 جنيهاً للبيع. كما استقر سعر صرف الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 62.82 جنيهاً للشراء، و63.15 جنيهاً للبيع.