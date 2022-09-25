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مصر تخطط لجمع 6 مليارات دولار من بيع حصص في شركات حكومية

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اقتصاد مصر

مصر تخطط لجمع 6 مليارات دولار من بيع حصص في شركات حكومية

قبل منتصف 2023

دبي - العربية.نت

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قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن بلادها تستهدف جمع نحو 6 مليارات دولار، قبل شهر يونيو من العام المقبل، عبر بيع حصص في شركات مملوكة للدولة.

وفي تصريحات صحفية لها في نيويورك، قالت السعيد إن برنامج الطروحات الحكومية العامة قد يتضمن طرح أسهم للجمهور، أو عمليات بيع حصص مجمّعة لمستثمرين استراتيجيين، بدعم من الصندوق السيادي المصري.

ويستهدف برنامج مصر للطروحات الحكومية جمع 40 مليار دولار على مدار 5 سنوات.

وكانت الحكومة قد أعلنت في مارس 2018، عن عزمها طرح حصص أقلّية في 23 شركة بالبورصة.

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