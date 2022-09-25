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وزير الصناعة السعودي يلتقي عددا من مسؤولي الشركات الأميركية

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الخريف
وزير الصناعة السعودي بندر بن إبراهيم الخريف
اقتصاد السعودية

وزير الصناعة السعودي يلتقي عددا من مسؤولي الشركات الأميركية

لبحث فرص تعزيز التعاون الصناعي

دبي - العربية.نت

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التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية بندر بن إبراهيم الخريف، عددًا من مسؤولي الشركات الأميركية في مدينة نيويورك، خلال زيارته الرسمية التي يجريها للولايات المتحدة الأميركية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين.

واجتمع الوزير مع الرئيس التنفيذي للأسواق العالمية في شركة جنرال إلكتريك، واجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لشركة جري أورانج، كما قام بزيارة ميدانية لشركة نيولاب، التقى خلالها رئيسها التنفيذي، حيث اطلع والوفد المرافق له على عمل الشركات، وبحث مجالات التعاون الثنائية في قطاعي الصناعة والتعدين، للمساهمة في تنمية عدد من القطاعات المستهدفة.

وخلال اللقاءات ناقش الوزير الإسهام في تعزيز الاستثمارات بين البلدين تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، واستعراض الفرص الواعدة التي يوفرها قطاعا الصناعة والتعدين في المملكة، إضافة إلى استعراض الحوافز والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية لشركائها في القطاع الخاص، والمستثمرين الأجانب، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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يذكر أن زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الولايات المتحدة الأميركية تأتي بهدف دفع مسارات النمو بين البلدين في عدد من الصناعات الواعدة، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الأميركية، التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الخمس الماضية.

حضر اللقاءات نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، والمدير العام لصندوق التنمية الصناعية الدكتور إبراهيم المعجل، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية الدكتور عبدالرحمن القرطاس.

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