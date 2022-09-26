استئناف رحلات قطارات البضائع بين كوريا الشمالية والصين بعد تعليقها لمدة 5 أشهر

قالت بكين، اليوم الاثنين، إن رحلات قطارات البضائع عبر الحدود بين كوريا الشمالية والصين استؤنفت بعد تعليقها لمدة 5 أشهر للحد من انتشار كوفيد-19.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية بذلك تقارير من كوريا الجنوبية أفادت بأن الصين وكوريا الشمالية قررتا استئناف رحلات قطارات البضائع عبر الحدود التي عُلقت في أبريل/نيسان بسبب الجائحة.

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وقال وانغ وين بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة إعلامية إن الجانبين سيواصلان تعزيز التنسيق بينهما وضمان التشغيل الآمن والمستقر لنقل البضائع، وفق رويترز.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بعد أن ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن قطار بضائع من داندونغ عبر أحد الجسور إلى مدينة سينويجو بكوريا الشمالية.

وأيضا ذكرت وزارة شؤون الوحدة في كوريا الجنوبية، التي تدير العلاقات مع كوريا الشمالية، أن الرحلات استؤنفت.

وتوقفت رحلات القطارات منذ 29 أبريل/نيسان عندما علقت الصين رحلات القطارات مع كوريا الشمالية بعد مشاورات بسبب إصابات كوفيد -19 في مدينة داندونغ الحدودية. وبعد فترة وجيزة سجلت كوريا الشمالية أول تفش لفيروس كورونا والذي تقول الآن إنه انتهى.

وجاء التعليق في أبريل/نيسان بعد أقل من 4 أشهر من قيام كوريا الشمالية بتخفيف إغلاق الحدود الذي تم فرضه في أوائل عام 2020 ضد فيروس كورونا.

وألقت مجموعات إغاثة عالمية باللوم على الإجراءات الحدودية في تفاقم المشاكل الاقتصادية لكوريا الشمالية والمخاطر التي تهدد إمدادات الغذاء للملايين.

وأعلن الزعيم كيم يونغ أون الشهر الماضي الانتصار على كوفيد-19 وأمر بإلغاء التدابير القصوى لمكافحة الوباء التي فرضت في مايو/أيار وذلك على الرغم من أنه أضاف أن كوريا الشمالية لا بد أن تحافظ على وجود "حاجز قوي ضد الجائحة".