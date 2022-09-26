اقتصاد البحرين غير النفطي ينمو 9% في الربع الثاني

قال مجلس الوزراء البحريني اليوم الاثنين، إن نمو القطاعات غير النفطية بلغ 9% في الربع الثاني من 2022.

وكان ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قال أمس الأحد، إن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نما 6.9% على أساس سنوي في الربع الثاني، وهي أكبر زيادة سنوية منذ 2011.

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يذكر أن اقتصاد البحرين نما بمقدار 5.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين سجل القطاع غير النفطي نمواً بلغ 7.8%.