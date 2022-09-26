اقتصاد الكويت
الكويت تطلق نظام متابعة أجور العمالة في هذا الموعد
الخدمة ستتيح متابعة أجور العمال أو أسباب عدم تحويل الرواتب
أعلنت هيئة القوي العاملة في الكويت، عن إطلاق وتشغيل الخدمات على نظام متابعة أجور العمال الجديد للهيئة عبر خدمة "أسهل" اعتبارا من بداية شهر أكتوبر 2022.
وقال نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالإنابة في الهيئة فهد المراد، أنه سيتم إطلاق وتشغيل الخدمات بعد تحديث النظام وتطويره تسهيلا على أصحاب العمل مما يتيح لهم متابعة أجور العمال، وإدخال أسباب عدم التحويل.
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وذكر أنه سيتم بيان أسباب الخصم من الأجور ليقوم المختصون في الهيئة بمتابعة الطلبات دون الحاجة لمراجعة أصحاب العمل، وفق ما نقلته صحيفة الأنباء الكويتية.
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