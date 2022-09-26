عقوبات بريطانية جديدة على روسيا تشمل مسؤولين في بنوك كبرى

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، حزمة جديدة من العقوبات مرتبطة بما وصفته باستفتاءات موسكو "الصورية" الخاصة بانضمام أربع مناطق شرق أوكرانيا إلى روسيا.

وأضافت بريطانيا 92 كياناً وشخصية روسية إلى قائمة العقوبات.

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وقالت إن من بين الذين خضعوا للعقوبات الجديدة مسؤولين روسيين كباراً شاركوا في فرض التصويت، فضلاً عن أوليغارش من الطبقة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومديرين تنفيذيين في بنوك كبرى مملوكة للدولة.

وذكرت الحكومة البريطانية أن من بين الخاضعين للعقوبات 55 من أعضاء مجالس الإدارة ومديري المؤسسات التي قالت إنها "تواصل تمويل آلة الحرب الروسية". وشملت شركات وبنوكاً مثل Gazprombank و Sberbank و Sovcombank.

ويصوت المواطنون في أربع مناطق بأوكرانيا لليوم الرابع في استفتاءات تنظمها موسكو، وهي خطة وصفتها كييف والغرب بأنها مزيفة، ويقولون إن النتائج محددة مسبقًا ولن يعترفوا بها.