لاغارد: المركزي الأوروبي سيواصل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن البنك سيواصل رفع الفائدة رغم التوقعات بتباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل كبير.

وفي كلمة لها أمام البرلمان الأوروبي، توقعت لاغارد أن تشهدت الاجتماعات القادمة للبنك المركزي المزيد من رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتقليص الطلب والحد من المسار التصاعدي للتضخم.

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وحذرت من أن دعم الحكومات الأوروبية للأسر والشركات أثر سلباً على جهود البنك المركزي الأوروبي لإعادة معدل التضخم نحو المستوى المستهدف عند 2%.