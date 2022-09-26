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منظمة التعاون الاقتصادي تُعدل توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2023

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اقتصاد عالمي

منظمة التعاون الاقتصادي تُعدل توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2023

توقعت تحقيق نمو بنسبة 3% في نهاية 2022

دبي - العربية.نت

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توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الاقتصاد العالمي 3% بنهاية 2022 و2.3% في 2023، مقارنة بتوقعات نمو سابقة عند 3% هذا العام و 2.8% العام المقبل.

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الاقتصاد الأميركي بـ 1.5% هذا العام و0.5% في 2023، ونمو الناتج المحلي لمنطقة اليورو بـ 3.1% في 2022 و0.3% العام القادم.

وقالت المنظمة إن البنوك المركزية يجب أن تستمر في سياسة التشديد النقدي لمكافحة التضخم، مرجحة بلوغ معدل التضخم لمجموعة العشرين 8.2% العام الحالي و6.6% العام القادم.

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وأشارت المنظمة إلى أن الدعم المالي من قِبل الحكومات ردا على أزمة الطاقة يجب أن يكون مستهدفا ومؤقتا.

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