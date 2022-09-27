الأردن يوقع مذكرة تفاهم مع شركة دنماركية لجعل العقبة مركزاً لوجستياً
بقيمة 242 مليون دولار
ذكرت رئاسة الوزراء الأردنية عبر صفحتها على تويتر، اليوم الثلاثاء، أن شركة تطوير العقبة وقعت مذكرة تفاهم بقيمة 242 مليون دولار مع إي بي إم تيرمينالز الدنماركية APMT، بهدف جعل العقبة مركزاً لوجستياً إقليمياً.
ووقع المذكرة التي تمت في رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، والرئيس التنفيذي لشركة إي بي إم تيرمينالز العالمية، كيث سيفندسن.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، أن هذه المذكرة تتماشى مع متطلبات المستقبل وتأهيل العقبة للزيادة المتوقعة في مستويات التبادل التجاري والشحن البحري والطاقة البديلة.
ولفت الصفدي إلى أنه وبموجب مذكرة التفاهم سيتم تأسيس كلية تدريب بهدف تدريب الشباب الأردني وتأهيله للعمل في منظومة الموانئ الإقليمية والعالمية.
يشار إلى أن مشروع ميناء حاويات العقبة يعتبر من أهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال الشراكة الطويلة بين شركة تطوير العقبة و شركة إي بي إم تيرمينالز الدنماركية APMT منذ العام 2006.
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